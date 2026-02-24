Eric Dane la famiglia chiede aiuto con una raccolta fondi | Qualsiasi contributo sarà importante per il futuro delle sue figlie

La famiglia di Eric Dane ha avviato una raccolta fondi dopo la sua scomparsa, per sostenere il futuro delle sue figlie. La richiesta nasce dal desiderio di raccogliere contributi che possano offrire un aiuto concreto in un momento difficile. La campagna mira a coinvolgere amici e sostenitori, sottolineando l’importanza di ogni donazione. La decisione di aprire questa iniziativa si basa sulla volontà di offrire un supporto tangibile ai cari dell’attore.

Come già avvenuto dopo la morte di James Van Der Beek, anche in seguito alla scomparsa di Eric Dane è stata aperta una raccolta fondi per aiutare la famiglia dell’attore. “Qualsiasi contributo, indipendentemente dall’importo, aiuterà a garantire stabilità in questo momento incredibilmente difficile”, recita la nota sul sito di GoFundMe, che si è posta come obbiettivo 500mila dollari. Ebbene quella cifra, nel momento in cui scriviamo, è praticamente stata raggiunta perché si attesta sui 425mila dollari. Manca quindi proprio poco per arrivare al traguardo. Le donazioni. Tra i contributi più consistenti ci sono quelli di Sam Levinson, creatore di Euphoria, serie in cui Dane ha recitato, e della moglie Ashley, che avrebbero donato circa 27mila dollari, e quello di Brad Falchuk, co-creatore di Glee e marito di Gwyneth Paltrow. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Eric Dane come James Van Der Beek, aperta una raccolta fondi per sostenere le figlieEric Dane, noto per aver interpretato il dottor Sloan in Grey’s Anatomy e Cal Jacobs in Euphoria, è stato recentemente ricordato dopo la sua scomparsa, che ha suscitato grande commozione tra fan e colleghi.

Dopo la coraggiosa denuncia Anna Maria Scarfò è di nuovo sola e chiede aiuto con una raccolta fondiDopo aver denunciato le violenze subite, Anna Maria Scarfò si trova di nuovo sola e ha avviato una raccolta fondi per sostenere le sue necessità.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Sosteniamo le figlie di Eric Dane: la raccolta fondi per la famiglia dell’attore di Grey’s Anatomy ed Euphoria morto di Sla; Eric Dane, la malattia, gli ultimi mesi in una casa di Johnny Depp, l'addio accanto alla famiglia e agli amici; Eric Dane, la moglie ritirò la richiesta di divorzio per le figlie dopo la scoperta della Sla: Lui è la nostra famiglia. Erano...; Morte Eric Dane, la raccolta fondi ha superato i 275 mila dollari.

Eric Dane, l’ultima video intervista prima di morire: Spero di aver dimostrato che si può affrontare l’inferno con dignitàEric Dane, l’ultima video intervista prima di morire: Spero di aver dimostrato che si può affrontare l’inferno con dignità. isaechia.it

Morte di Eric Dane, il messaggio di Kimberly Van Der Beek alla famigliaLa vedova di James Van Der Beek ha espresso solidarietà alla famiglia dell'attore tramite una storia pubblicata sul social ... tgcom24.mediaset.it

Rebel - Johnny Depp, un eroe nell’ombra. Secondo quanto riportato da alcune fonti, prima della scomparsa di Eric Dane, Johnny Depp avrebbe messo a disposizione una sua casa a Los Angeles, permettendogli di viverci senza pagare affitto per alleggerir - facebook.com facebook

“Famous Last Words” è una serie di Netflix in cui le interviste a personaggi famosi vengono pubblicate postume: il 20 febbraio è uscita la seconda puntata dedicata ad Eric Dane, la prossima potrebbe uscire domani come tra anni x.com