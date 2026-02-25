Elodie litiga con Iannone per strada e poi corre da Franceska Lei urla e lui va via | le immagini di Diva e Donna

Stando alla ricostruzione del settimanale, al termine della presunta discussione Iannone si sarebbe allontanato in auto, mentre Elodie avrebbe raggiunto Franceska Nuredini “Elodie litiga con Iannone per strada e poi corre da Franceska. Lei urla e lui va via”: questo è quanto sarebbe accaduto tra la cantante e il pilota, secondo il settimanale Diva e Donna che ha immortalato la ex coppia in un momento di concitazione. “Ex coppia”, almeno secondo i rumors che circolano negli ultimi giorni: le cronache rosa parlano di un presunto avvicinamento di Elodie alla ballerina Franceska Nuredini, mentre Andrea Iannone sarebbe stato visto in compagnia di Rocío Muñoz Morales. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche:

Elodie litiga con Andrea Iannone in strada, poi corre da Franceska: “Lei urla e lui va via”, l’indiscrezione

Litigio assurdo tra Elodie e Iannone: urla in strada, rapporto a pezzi, lei si rifugia dalla fidanzata Franceska

Litigio assurdo tra Elodie e Iannone: urla in strada, rapporto a pezzi, si rifugia dalla fidanzata

Elodie litiga con Andrea Iannone in strada, poi corre da Franceska: Lei urla e lui va via, l’indiscrezioneElodie e Andrea Iannone sono stati paparazzati durante un litigio nel cuore di Milano. L’indiscrezione: Ha incontrato l’ex. Non è andata benissimo, almeno a guardare i loro musi lunghi. Il capitolo ... fanpage.it

Elodie, nuovo gossip sulla cantante: litiga con Andrea Iannone in strada poi corre da FranceskaIncontro teso tra la cantante e il pilota: le foto dell'incontro -che sembrerebbe essere finito male - sulle pagine di Diva e Donna ... corriere.it