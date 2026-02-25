Elodie litiga con Iannone per strada e poi corre da Franceska Lei urla e lui va via | le immagini di Diva e Donna

Da ilfattoquotidiano.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stando alla ricostruzione del settimanale, al termine della presunta discussione Iannone si sarebbe allontanato in auto, mentre Elodie avrebbe raggiunto Franceska Nuredini “Elodie litiga con Iannone per strada e poi corre da Franceska. Lei urla e lui va via”: questo è quanto sarebbe accaduto tra la cantante e il pilota, secondo il settimanale Diva e Donna che ha immortalato la ex coppia in un momento di concitazione. “Ex coppia”, almeno secondo i rumors che circolano negli ultimi giorni: le cronache rosa parlano di un presunto avvicinamento di Elodie alla ballerina Franceska Nuredini, mentre Andrea Iannone sarebbe stato visto in compagnia di Rocío Muñoz Morales. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche:
Elodie litiga con Andrea Iannone in strada, poi corre da Franceska: “Lei urla e lui va via”, l’indiscrezione
Litigio assurdo tra Elodie e Iannone: urla in strada, rapporto a pezzi, lei si rifugia dalla fidanzata Franceska

Litigio assurdo tra Elodie e Iannone: urla in strada, rapporto a pezzi, si rifugia dalla fidanzata

Video Litigio assurdo tra Elodie e Iannone: urla in strada, rapporto a pezzi, si rifugia dalla fidanzata

elodie litiga con iannoneElodie litiga con Andrea Iannone in strada, poi corre da Franceska: Lei urla e lui va via, l’indiscrezioneElodie e Andrea Iannone sono stati paparazzati durante un litigio nel cuore di Milano. L’indiscrezione: Ha incontrato l’ex. Non è andata benissimo, almeno a guardare i loro musi lunghi. Il capitolo ... fanpage.it

elodie litiga con iannoneElodie, nuovo gossip sulla cantante: litiga con Andrea Iannone in strada poi corre da FranceskaIncontro teso tra la cantante e il pilota: le foto dell'incontro -che sembrerebbe essere finito male - sulle pagine di Diva e Donna ... corriere.it