Il decreto Caivano ha comportato un aumento del 50% della presenza dei giovani negli istituti penali per i minorenni (Ipm). La denuncia arriva dal rapporto Antigone sulla giustizia minorile in Italia dal quale emerge che “per la prima volta gli Ipm hanno conosciuto il sovraffollamento”. Alla fine del 2022 negli istituti erano presenti 381 minori, diventati 572 alla fine del 2025. Tra il 2023, anno del decreto, e il 2024, la presenza media giornaliera di ragazzi negli Ipm è passata da 425,1 a 556,3, facendo segnare un +30,9%. E gli ingressi in carcere sono aumentati di oltre il 10%. Boom di minori in cella per effetto del decreto Caivano. Sulla criminalità minorile c’è “una narrazione allarmistica e infondata”, gli omicidi tra gli under 18 “non crescono”: le segnalazioni di minori per omicidio “sono rimaste sostanzialmente stabili. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Effetto decreto Caivano, boom di minori in cella: tra il 2022 e il 2025 aumentati del 50%

Antigone: «Oltre 50% minori in più in cella, colpa del decreto Caivano»Sono 11mila i minori stranieri non accompagnati che non hanno posto nel sistema di accoglienza.

Decreto Caivano, boom di presenze nei carceri minorili: scatta l’allarme sovraffollamentoL’entrata in vigore del cosiddetto decreto Caivano ha avuto un impatto significativo sul sistema della giustizia minorile.

Carceri minorili al collasso: +50% di detenuti dopo il decreto CaivanoIl rapporto Antigone fotografa un sistema sotto pressione: per la prima volta gli Ipm sono sovraffollati. Crescono gli ingressi, calano le risorse per l’accoglienza ... giornalelavoce.it

Decreto Caivano, colpo di genio del governo Meloni: per la prima volta scoppiano anche gli istituti penali per minorenniIl decreto Caivano approvato dal governo Meloni ha replicato negli Ipm, gli istituti penali per minorenni, lo scenario drammatico quanto storico riscontrabile nelle carceri: quello del sovraffollame ... unita.it