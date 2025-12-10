Certificato di malattia a distanza | si farà in televisita Svolta nella digitalizzazione sanitaria

Il disegno di legge Semplificazioni introduce una novità nella digitalizzazione sanitaria: il certificato di malattia potrà essere rilasciato tramite televisita, facilitando l'accesso alle certificazioni mediche per patologie lievi o temporanee. Questa misura rappresenta un passo avanti verso un sistema più digitale e snello, riducendo gli spostamenti e semplificando le procedure per cittadini e medici.

Il disegno di legge Semplificazioni prevede che la certificazione di malattia, in caso di patologie lievi o temporanee, possa essere rilasciata tramite televisita. L’obiettivo è rendere più snelli i processi burocratici, alleggerire il carico su medici e strutture e offrire ai lavoratori una modalità rapida e sicura di giustificare un’assenza. Dal medico in studio alla videocamera: come cambia la procedura. Secondo quanto previsto nel ddl Semplificazioni, già pubblicato in Gazzetta ufficiale e in vigore a partire dal 18 dicembre, il paziente potrà chiedere una visita online e, tramite videochiamata, consultare il medico che valuterà i sintomi e deciderà se emettere un certificato di malattia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net