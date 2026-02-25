Dritti al cuore - Venuti dal mare

Prosegue la rassegna teatrale DRITTI AL CUORE ai Carichi Sospesi, spazio culturale nel cuore di Padova che anche quest’anno propone un calendario dedicato alla nuova drammaturgia e al teatro contemporaneo, con compagnie e artisti provenienti da diverse realtà nazionali. Domenica 1 marzo, alle 19, andrà in scena “Venuti dal mare”, nuova produzione di SpazioTeatro, scritta e interpretata da Gaetano Tramontana. Estate 1981. Reggio Calabria vive un momento storico: i Bronzi tornano finalmente a casa e la città si illumina di orgoglio e aspettative. In questo clima sospeso tra entusiasmo collettivo e trasformazioni profonde prende forma la storia di un quindicenne che guarda al futuro con fiducia, mentre un lutto familiare segna il suo delicato passaggio verso l’età adulta. Tra ironia e malinconia, memoria privata e racconto pubblico, lo spettacolo intreccia parole, musica e suggestioni visive, costruendo un affresco generazionale capace di parlare sia a chi quegli anni li ha vissuti sia ai giovani di oggi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Dritti al cuore - "Sangue"L’Associazione Carichi Sospesi ha annunciato che i prossimi spettacoli teatrali saranno tradotti anche in LIS, la lingua dei segni italiana.

