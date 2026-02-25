Si conta purtroppo un altro grave incidente in via Dismano, dove lunedì si è verificato il tragico frontale costato la vita a una ravennate di 46 anni. Mercoledì un violento tamponamento ha invece provocato l'uscita di strada di un motociclista, che è stato poi trasportato in ospedale. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Violento scontro tra auto e moto. Gravissimo un 22enne centauro. Il giovane ricoverato al San DonatoArezzo, 8 dicembre 2025 – Ennesimo drammatico incidente dopo mezzogiorno di ieri, quando il servizio di emergenza 118 dell’Asl è intervenuto in...

Discussioni sull' argomento Dopo il violento tamponamento la moto vola nel fosso: centauro portato in elicottero al Bufalini; Violento impatto sulla statale 275: auto finisce nel cantiere stradale, muore un 61enne; Bressanvido: scontro tra camion, autista incastrato tra le lamiere; Scontro tra camion a Bressanvido, un autista ferito.

Violento tamponamento, moto vola nel fosso: un uomo in ospedale (foto Massimo Argnani)Condividi 7 Foto da: Violento tamponamento, moto vola nel fosso: un uomo in ospedale (foto Massimo Argnani) 6 Foto da: Violento tamponamento, moto vola nel fosso: un uomo in ospedale (foto Massimo Arg ... ravennatoday.it

L’operatore si trovava al timone dell’imbarcazione di supporto che si è rovesciata dopo il violento impatto - facebook.com facebook

Ansia per #LoftusCheek dopo uno scontro violento con Corvi, che era in uscita Tutte le attenzioni sono sulla salute dell'inglese, ma in ogni caso secondo il #Milan c'era calcio di rigore #MilanParma x.com