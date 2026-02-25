dopo glovo anche deliveroo finisce sotto controllo giudiziario

AGI - Dopo Foodinho-Glovo anche Deliveroo finisce sotto controllo giudiziario nell'ambito di un'indagine per caporalato della procura di Milano. I Carabinieri della tutela del lavoro, su delega del pm di Milano Paolo Storari, hanno eseguito un provvedimento d'urgenza in cui si nomina un amministratore giudiziario. Rider e caporalato, il caso Glovo riaccende l’allarme. Dossier Nidil Cgil: compensi fino a 2 euro a consegna, costi e rischi tutti a carico dei lavoratori . 🔗 Leggi su Agi.it

Glovo finisce sotto controllo giudiziario per il reato di caporalatoLa Procura di Milano ha messo sotto controllo giudiziario Glovo, sospettata di aver sfruttato i propri rider.

Deliveroo sotto controllo giudiziario per caporalato a MilanoLa procura di Milano ha avviato un'indagine su Deliveroo per caporalato, rilevando che i riders ricevono paghe fino al 90% inferiori alla soglia di povertà. Un amministratore giudiziario è stato nomin ... italiaoggi.it

Caporalato, controllo giudiziario anche per DeliverooL'accusa rivolta alla srl e all'amministratore unico, entrambi indagati nel procedimento, è di impiegare manodopera «in condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori ... editorialedomani.it

La Procura di Milano, dopo mesi di ascolto delle testimonianze sulle condizioni di lavoro di chi fa le consegne a domicilio, i riders, ha posto sotto amministrazione giudiziaria Foodinho srl, la società italiana che gestisce il servizio di Glovo. Le accuse sono pesa x.com