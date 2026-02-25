Don Conti amen e ronf

Don Conti, amen e ronf sono stati protagonisti di un episodio insolito, causato da un calo improvviso di energia durante la serata. La sua performance è risultata goffa e poco convincente, lasciando il pubblico sorpreso. La scena ha attirato l’attenzione di molti spettatori, che hanno commentato il suo atteggiamento stanco e disinteressato. La sua apparizione ha creato un momento di imbarazzo tra gli organizzatori, che si sono subito impegnati a gestire la situazione.

La "bottana socialdemocratica", peraltro industriale, non si porta più. In questo Sanremo 2026 che ci ha già ammazzato di pizzichi prima ancora di cominciare (keep strong! grandi inviati foglianti, siamo tutti con voi) è la volta del presentatore "cristiano e democratico". Ovviamente è qualcosa di peggio del consueto "democristiano", che almeno era il solito ritorno dell'identico, pippobaudesco. No, proprio "cristiano e democratico", ha detto Carlo Conti. L'avevano stuzzicato sul comico cestinato che non ci ricordiamo manco il nome e 'Gnazio La Russa che lo voleva riesumato in Riviera come una Madonna di Civitavecchia o un busto del Duce.