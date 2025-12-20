Ballando Con Le Stelle prima della finale concorrenti perdono le staffe | tensione dietro le quinte
Ballando Con Le Stelle, arrivata l’attesissima finale ma la tensione cresce e un concorrente perde le staffe: a calmarlo Barbara D’Urso. Una edizione questa, di Ballando Con Le Stelle, tra le più chiacchierate. Tra concorrenti (non dimentichiamoci che la D’Urso veniva da un lungo periodo di assenza dalla tv e in molti non vedevano l’ora di sapere se avrebbe confessato qualcosa), litigate, insinuazioni, giudici che non sempre sono piaciuti al pubblico e come sempre la “rivalità” con Canale 5. Ballando Con Le Stelle, concorrenti perdono le staffe prima della finale (RaiPlay – Canva) – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
