da tiziano ferro a can yaman al via sanremo con omaggio a baudo

Tiziano Ferro e Can Yaman sono protagonisti della prima serata del Festival di Sanremo, dopo che l’organizzazione ha deciso di aprire con un omaggio a Baudo, a causa della sua lunga carriera nel mondo dello spettacolo. La scelta ha suscitato molte reazioni tra il pubblico, che ha seguito con attenzione l’inizio della kermesse musicale. La serata prosegue tra esibizioni e momenti di intrattenimento, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori.

SANREMO (ITALPRESS) – "Buonasera benvenuti al Festival della canzone italiana, al Festival di Sanremo". E' la voce di Pippo Baudo che apre il 76° Festival di Sanremo, in sottofondo l'orchestra suona lo stacchetto musicale scritto dal maestro Pippo Caruso che ha accompagnato i Festival di Baudo e l'Ariston grida «Pippo, Pippo». «Questo è il primo Festival senza Pippo Baudo che ha inventato il Festival così com'è: le 5 serate, il DopoFestival», dice Conti salutando i figli del conduttore scomparso, Tiziana e Alessandro, e Dina Minna, «per anni il suo riferimento». Il via, come ormai è consuetudine, è affidato al past winner: Olly con "Balorda nostalgia" fa cantare il teatro.

Sanremo, la scaletta e gli orari della prima serata: apre Olly. Tiziano Ferro super ospite | Si parte con l'omaggio a Baudo: liveOlly apre la prima serata di Sanremo 2026, dopo che Tiziano Ferro sarà il super ospite.

Sanremo 2026, classifica e riassunto della prima serata: l'omaggio a Baudo, l'errore 'Repupplica', Tiziano Ferro incantaSanremo 2026 ha aperto con entusiasmo, dopo che l'errore di visualizzazione ha creato confusione tra gli spettatori.

Laura Pausini a Sanremo 2026: Ho accettato perché me lo ha detto Pippo Baudo

Tiziano Ferro chi è: biografia, carriera, nuovo album, marito e figliStasera Tiziano Ferro sarà tra gli ospiti più attesi della prima serata del Festival di Sanremo, pronto a celebrare venticinque anni di carriera da quel debutto che nel 2001 cambiò la sua vita.

Tiziano Ferro posta l'articolo contro Maionchi: «Lo obbligò a dimagrire e fingersi etero». Lei: «Non era giusto che pesasse così tanto. L'omosessualità? Lo spettacolo ha ...Il cantante pubblica su Instagram un articolo del sito MowMag che racconta come la discografica abbia convinto Ferro, all'epoca ventenne, «fin da subito a viversi come un orrendo segreto»

Applausi e sorrisi per Tiziano Ferro, superospite della prima serata della Festival di Sanremo. Sul palco ha ripercorso i suoi 25 anni di carriera con un medley dei suoi successi, ha concluso la sua esibizione cantando il suo nuovo singolo "Sono un grande".

