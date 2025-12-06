Manifatturiero con il segno meno Competitività scaricata su salari bassi e precarietà

Modenatoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua anche nel 2025 l'indagine della Cgil di Modena sui bilanci delle imprese. Quello che emerge è un diffuso calo del fatturato tra il 2023 e il 2024 (ultima data per la quale sono disponbili i bilanci). Alcune variazioni sono marginali, altre molto pesanti. Il sindacato nella propria. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

TOP NEWS ITALIA: contrazione meno grave per manifatturiero ad aprile - Gli ultimi dati hanno certificato un ulteriore deterioramento delle condizioni operative dei produttori di beni italiani. Scrive milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Manifatturiero Segno Meno Competitivit224