Clair Obscur | Expedition 33 è il gioco dell’anno per Time Magazine ecco la top ten

Clair Obscur: Expedition 33 continua a collezionare riconoscimenti e viene proclamato Gioco dell’Anno 2025 anche per il Time Magazine, che come da tradizione ha pubblicato la propria selezione dei dieci videogiochi più importanti degli ultimi dodici mesi. A differenza della decisione controversa dello scorso anno, quando fu incoronato Dragon Age: The Veilguard, la vittoria di Clair Obscur appare oggi molto più condivisa, soprattutto in un contesto in cui il titolo di Sandfall Interactive è candidato GOTY in numerosi altri premi, incluso l’imminente appuntamento dei The Game Awards 2025. Nel motivare questa scelta, la redazione del TIME descrive il gioco come un caso unico: un’avventura ruolistica che “sembra spuntare dal nulla” e che, nonostante le dimensioni ridotte del team, riesce a imporsi come il miglior videogioco dell’anno. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Clair Obscur: Expedition 33 è il gioco dell’anno per Time Magazine, ecco la top ten

Altri contenuti sullo stesso argomento

Guidare il tuo personaggio in clair obscur: migliore build di expedizione 33 con abilità, armi e pictos

Clair obscur expedition 33 in arrivo su gog

Lune build guide: le migliori abilità, armi e pictos per clair obscur

Senza troppe sorprese, il più grande successo del 2025 su Xbox Game Pass è #ClairObscurExpedition33 - almeno per quanto concerne i titoli third-party. - facebook.com Vai su Facebook

