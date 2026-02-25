Da oggi il passaporto non basta più per entrare in Gran Bretagna serve l’autorizzazione elettronica digitale Ecco come richiederla quanto costa e chi deve mettersi in regola prima di partire

I l modo di viaggiare verso Londra e le altre città britanniche cambia radicalmente per i cittadini italiani ed europei. Con il completamento delle procedure post-Brexit, il Regno Unito ha introdotto un sistema di controllo digitale più stringente che manda definitivamente in pensione la vecchia abitudine di viaggiare con la sola carta d’identità. Il protagonista di questa piccola rivoluzione si chiama Eta, Electronic Travel Authorisation, Autorizzazione Elettronica di Viaggio. Com’era Londra nel 1943? Le immagini a colori di Piccadilly Circus X Per andare a Londra, da oggi ci vuole l’autorizzazione Eta. Per capire di cosa si tratta basta pensare agli Stati Uniti: infatti, l’Eta altro non è che un permesso digitale obbligatorio che deve essere ottenuto prima di mettersi in viaggio. Non è un visto vero e proprio, però, ma una sorta di “via libera” preventivo, molto simile a quello che da anni gli Stati Uniti richiedono ai turisti con il sistema Esta. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Fontana di Trevi, da oggi si paga il biglietto d'ingresso: come acquistarlo, quanto costa e chi può entrare gratis. Tutte le novitàDa oggi entra in vigore il nuovo biglietto d’ingresso alla Fontana di Trevi.

Superbonus: arrivano migliaia di lettere dell'Agenzia delle entrate. Chi e come deve mettersi in regolaL'Agenzia delle entrate ha iniziato a inviare migliaia di lettere ai contribuenti coinvolti nel Superbonus, eseguendo verifiche dettagliate su interventi di ristrutturazione edilizia.

Poste Italiane: da oggi il passaporto si può richiedere anche in provincia di EnnaPoste Italiane amplia il numero di uffici postali dov’è possibile richiedere e rinnovare il passaporto. In Sicilia il servizio è stato attivato da oggi nei ... telenicosia.it

Passaporto in posta, il servizio debutta in 18 uffici della provincia di EnnaLa burocrazia accorcia le distanze e sceglie la capillarità degli uffici postali per semplificare la vita dei cittadini. Da oggi, in 18 uffici della provincia di Enna aderenti al progetto Polis, è pos ... start-news.it

ITALBASEKT - Azzurri in campo venerdì a Newcastle contro la Gran Bretagna, coach Banchi avrà a disposizione i 4 Virtus (Niang, Ferrari, Diouf e Akele) oltre ai 3 Olimpia (Mannion, Tonut, Flaccadori). Per il match di ritorno a Livorno saranno disponibili anc x.com

