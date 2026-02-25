Cultura della legalità proseguono gli incontri dei Carabinieri

Negli ultimi giorni, i Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno proseguito gli incontri di prossimità sul territorio del capoluogo. Le iniziative rientrano nel programma dell’Arma dei Carabinieri volto alla diffusione della cultura della legalità e alla prevenzione dei fenomeni criminosi, e proseguiranno anche nelle prossime settimane. Presso il Liceo Scientifico “Mancini” di Avellino, l’incontro ha coinvolto centinaia di studenti. Il Comandante della Compagnia di Avellino, Capitano Alessandro De Palma, unitamente a personale della Compagnia Carabinieri, ha affrontato temi quali bullismo, cyberbullismo, tossicodipendenze e codice della strada, illustrando inoltre le attività dell’Arma e le opportunità di arruolamento. Analoga iniziativa si è svolta ad Atripalda, dove il Capitano, unitamente al Comandante della locale Stazione, ha incontrato gli studenti del Liceo “De Capraris”. Nel corso dell’incontro è stato illustrato il bando del concorso Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, recentemente pubblicato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

