Il confronto pubblico legato al caso prestianni-vinicius coinvolge figure di alto profilo e ha acceso nuovamente la discussione su come reagire agli episodi di contestazione e alle suggestioni di razzismo nel mondo del calcio. Le ultime prese di posizione hanno mostrato toni diversi tra ex giocatori, offrendo uno sguardo sull’eredità dei comportamenti in campo e fuori dal terreno di gioco. Nel contesto della vicenda, le parole di courtois hanno evidenziato una prospettiva difensiva nei confronti di Vinicius. L’ex portiere ha sostenuto che l’esultanza dell’avversario, pur potendo essere discussa, non giustifica accenni di insulto pesanti.... 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Courtois accusato di ipocrisia: «Predica valori ma ha rubato la fidanzata a un compagno»

