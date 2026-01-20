I coltelli possono essere vietati, ma è preferibile evitare che gli adulti attribuiscano la colpa alla società. Spesso, infatti, si tende a cercare scuse piuttosto che affrontare le cause reali dei problemi. I progetti di legge attualmente in discussione, come il pacchetto sicurezza del governo, rischiano di non produrre effetti concreti, lasciando irrisolte le questioni più profonde.

Dopo il caso di La Spezia, governo e opposizione propongono divieti sovrapponibili sulla vendita di coltelli ai minori, ma si accusano a vicenda di populismo. Intanto la prevenzione resta cieca davanti ai segnali evidenti di violenza giovanile. Chiamare la responsabilità per nome Il lieve sospetto, a cui non indulgeremo, è che nessuno dei due progetti di legge otterrà il benché minimo risultato: né il pacchetto sicurezza del governo, laddove prevede il divieto di vendita di armi da taglio ai minori anche online, e sanzioni sui genitori; né il cosiddetto decreto Serracchiani del Pd per il divieto totale di vendita di coltelli ai minori, con sanzioni per i venditori e gli immancabili percorsi formativi obbligatori. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - I coltelli si possono vietare, ma è molto meglio vietare agli adulti di dare la colpa “alla società”

Leggi anche: Il caos della ‘street parade’ : "Non si possono vietare i cortei, preavviso alla questura regolare"

Leggi anche: «Serve una legge per vietare i social agli under 15», Gragnano approva la delibera

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

I coltelli si possono vietare, ma è molto meglio vietare agli adulti di dare la colpa “alla società” - Dopo il caso di La Spezia, governo e opposizione propongono divieti sovrapponibili sulla vendita di coltelli ai minori, ma si accusano a vicenda di populismo. ilfoglio.it