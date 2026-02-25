(Agenzia Vista) Sanremo, 25 febbraio 2026 “Posso svelare una cosa? Mi sono fatto prestare da Achille Lauro la tutina. ” Così il conduttore Carlo Conti durante la conferenza stampa a Sanremo. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev La «rabbia profonda» di Meloni per l’arresto del poliziotto Cinturrino. La strigliata per Salvini sullo scudo penale dopo l’omicidio di Rogoredo Sondaggio Swg, Giuseppe Conte paga il prezzo più caro: scivola il M5s. Non va meglio a Vannacci: sorpassato da Calenda – I dati Referendum, la clamorosa ammissione di Simonetta Matone (Lega): «Grazie a Nordio il No ha recuperato e ora siamo pari» – Video . 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche:

Achille Lauro torna a Sanremo: "Ai ragazzi dico siate audaci. Ricordo come mi guardarono quando restai solo con la tutina"

Achille Lauro: "Sono felicemente Single" – Il video

Temi più discussi: Michele Bravi torna a Sanremo 2026: Con Carlo Conti come il figliol prodigo; Caro Carlo Conti se ci sei ascoltami. Sono venuto nel tuo ufficio, hai sentito la canzone... Mi disse 'vedrai come ne parlerà la stampa', poi però mi escluse senza dirmelo: parla Al Bano; Che scuola hanno fatto Niccolò Macii e Sara Conti; Festival di Sanremo, Carlo Conti: Dopo 5 anni posso dire basta.

Conti: Mi sono fatto prestare da Achille Lauro la tutinaPosso svelare una cosa? Mi sono fatto prestare da Achille Lauro la tutina. Così il conduttore Carlo Conti durante la conferenza stampa a Sanremo. (Alexander Jakhnagiev) ... ilgiornale.it

Conti: Mi sono fatto prestare da Achille Lauro la tutina – Il video(Agenzia Vista) Sanremo, 25 febbraio 2026 Posso svelare una cosa? Mi sono fatto prestare da Achille Lauro la tutina. Così il conduttore Carlo Conti durante la conferenza stampa a Sanremo. Fonte: Ag ... open.online

SANREMO | Achille Lauro: 'Sono entrato a gamba tesa come quella volta con la tutina'. VIDEO #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/musica/speciali/sanremo_2026/2026/02/25/achille-lauro-conti-e-il-nostro-generale-niente-sgambetti_90d0759b-ba3f- - facebook.com facebook

Una canzone per Crans-Montana. Carlo Conti conferma: Achille Lauro si esibirà in ricordo di Achille Barosi x.com