Confesercenti Vallo di Diano | intesa con il Cicerone

La Confesercenti Vallo di Diano Eipass rafforza il legame tra scuola e mondo del lavoro. È stato sottoscritto anche quest’anno il protocollo d’intesa con l’Istituto di Istruzione Superiore “M.T. Cicerone” di Sala Consilina per un percorso formativo dedicato alle competenze digitali. Formazione scuola-lavoro e competenze digitali. L’accordo, promosso dalla presidente di Confesercenti Vallo di Diano, dottoressa Maria Antonietta Aquino, attraverso l’Ente di Formazione Faidee, rientra nei percorsi PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento). Il progetto è finanziato dal programma GOL della Regione Campania e coinvolge gli studenti del triennio, con avvio dal quinto anno. Certificazione Eipass gratuita per gli studenti. Il percorso prevede 60 crediti formativi e consentirà agli studenti di conseguire la certificazione Eipass in modo totalmente gratuito. “Esprimo un ringraziamento alla dirigente Antonella Vairo, al corpo docente e in particolare all’ingegnere Rosciano per l’avvio di questo importante percorso formativo”, ha dichiarato la presidente Maria Antonietta Aquino. 🔗 Leggi su Zon.it

Vallo di Diano: giovani e donne protagoniste con la Silver Economy, un bando per nuove imprese e servizi per anziani.A Vallo di Diano, i giovani e le donne stanno prendendo il comando di un nuovo progetto economico.

