Aderite alle Comunità energetiche rinnovabili

L'incontro di ieri negli uffici di piazza XXV Aprile ha riscosso grande successo, attirando numerosi partecipanti interessati alle Comunità Energetiche Rinnovabili. L'evento ha offerto approfondimenti sul funzionamento di queste realtà e sulle opportunità offerte ai membri, evidenziando l'importanza di promuovere energie sostenibili e di coinvolgere la comunità nel percorso verso un futuro più verde.

© Ilrestodelcarlino.it - "Aderite alle Comunità energetiche rinnovabili" Grande partecipazione per l’incontro che si è tenuto ieri negli uffici in piazza XXV Aprile dedicato alle Comunità Energetiche Rinnovabili, per approfondirne il funzionamento e le opportunità per coloro che ne fanno parte. All’incontro sono intervenuti il sindaco Mattia Missiroli, il presidente dell’Associazione Comunità Energetica Rinnovabile di Cervia Maurizio Pavirani, Riccardo Masetti e Giulia Muia dell’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena, che ha redatto lo studio di fattibilità della Cer di Cervia. Tanti cittadini, imprenditori e rappresentanti delle associazioni di categoria interessati a capire come approcciarsi al mondo della comunità energetica. Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Comunità energetiche rinnovabili: due incontri pubblici per favorire la partecipazione Leggi anche: MedFest, le Comunità Energetiche Rinnovabili leve di decarbonizzazione Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. "Aderite alle Comunità energetiche rinnovabili" - Grande partecipazione per l’incontro che si è tenuto ieri negli uffici in piazza XXV Aprile dedicato alle Comunità Energetiche Rinnovabili, per approfondirne il funzionamento e le opportunità per colo ... ilrestodelcarlino.it

Comunità Energetiche Rinnovabili, ancora un mese di tempo per il Bando da 2,2 miliardi di euro - Fino al 30 novembre 2025, i Comuni possono richiedere i contributi previsti dal PNRR per le Comunità Energetiche Rinnovabili e le configurazioni di autoconsumo collettivo. edilportale.com

UNA COMUNITA' VIGILE PER UN PAESE SICURO PAVULLO NF - Il Comune di Pavullo nel Frignano promuove l’iniziativa “Comunità Vigile: zone di controllo attivo”, un progetto partecipativo che coinvolge cittadini e volontari delle associazioni locali nella cur - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.