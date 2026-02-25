Calhanoglu Galatasaray, il vice presidente dei turchi: «Non abbiamo mai nascosto il nostro interesse. C’è stato un confronto con i dirigenti dell’Inter.» Barcellona, passi avanti per il riscatto di Rashford ma.Il Manchester United continua a fare muro su questo aspetto! Ultimissime Infortunio Rovella, il chirurgo che ha operato il centrocampista biancoceleste svela i tempi di recupero! I dettagli Blatter durissimo: «Che cos’è la FIFA oggi? Si riassume nel suo presidente, Infantino. La FIFA è una dittatura!» Benfica, respinto il ricorso per Prestianni: l’UEFA conferma la squalifica e l’argentino salterà la sfida contro il Real Madrid Bodo Glimt, dov’era la squadra norvegese quando l’Inter alzava al cielo la Champions League nel 2010? Infortunio Zinchenko, stagione finita per il terzino dell’Ajax! Grave problema al ginocchio, dovrà operarsi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Come vedere Juventus-Galatasaray gratis: le info per lo streaming free

Leggi anche:

Juventus-Galatasaray, streaming gratis e diretta TV Sky Sport o Amazon Prime? Dove vedere Champions League

Real Madrid-Juventus 1-0: gol e highlights | Champions League

Temi più discussi: Playoff UCL | Dove vedere Galatasaray-Juventus; Galatasaray-Juve: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv; Juventus-Galatasaray: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Galatasaray-Juve: formazioni ufficiali playoff Champions, orario e dove vedere la partita in tv e streaming.

Dove vedere Juventus-Galatasaray stasera (anche gratis) in streaming, il ritorno del playoff di Champions LeaguePer arrivare agli ottavi di finale di Champions League la Juventus stasera a Torino deve battere il Galatasaray con almeno quattro gol di scarto (4-0, 5-1…), mentre con tre reti di differenza (4-1, 5- ... gqitalia.it

Dove vedere Juventus-Galatasaray oggi in tv gratis: come seguire la Champions alle 21:00Questa sera la Juventus proverà a ribaltare la sconfitta subita una settimana fa contro il Galatasaray: si parte dal 5-2 dell'andata, diretta in tv e streaming. goal.com

Mirko Nicolino. . La probabile formazione della #juventus contro il #galatasaray e le possibili mosse di #spalletti a gara in corso - facebook.com facebook

Juventus-Galatasaray, dove vedere i playoff di Champions League in tv e streaming #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague x.com