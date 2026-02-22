Juventus-Galatasaray streaming gratis e diretta TV Sky Sport o Amazon Prime? Dove vedere Champions League

La Juventus ha perso 5-2 contro il Galatasaray all’andata, motivo per cui il ritorno in casa si presenta come un match decisivo. I turchi arrivano con un buon vantaggio e cercano di difendere il risultato, mentre i bianconeri puntano tutto sulla vittoria per proseguire nella Champions League. La partita si giocherà mercoledì sera allo stadio di Torino, con molti tifosi che cercano di seguirla in diretta su piattaforme di streaming gratuite o in TV.

Mercoledì 25 febbraio alle ore 21 all'”Allianz Stadium” di Torino si disputerà il match Juventus-Galatasaray, valevole per lo spareggio di ritorno della Champions Legue 202526,che all’andata ha visto il successo per 5-2 della squadra turca e con la vincente che sarà abbinata per gli ottavi di finale, ad una tra Liverpool o Tottenha, (sorteggio venerdì . Potrebbe interessarti:. Fenerbahce-Benfica, streaming gratis e diretta TV Mediaset, Amazon Prime o Sky? Dove vedere Champions League. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

