La vecchia casa di campagna che ispirò Emily Brontë continua a suscitare inquietudine. Secondo alcuni testimoni, ancora oggi si sentono passi e si vedono mani invisibili muoversi tra le stanze. Si parla di iscrizioni misteriose e di presenze che sembrano provenire da un passato oscuro. La leggenda di quella dimora si intreccia con storie di fantasmi e di riti pagani, alimentando il fascino di un luogo che sembra vivere di vita propria.

Il fascino oscuro di Cime Tempestose non è solo il frutto della fervida mente di Emily Brontë, ma affonda le sue radici in luoghi reali, carichi di una tensione quasi soprannaturale. Sebbene l’autrice fosse una donna schiva e solitaria, profondamente legata alle brughiere dello Yorkshire, la sua immaginazione venne alimentata da architetture gotiche che sembravano trasudare tormento e mistero. Secondo diverse ricostruzioni storiche, la dimora che diede il nome al romanzo sarebbe ispirata a High Sunderland Hall, un imponente palazzo gotico oggi demolito, ma che all’epoca di Emily appariva come una vera fortezza inquietante. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - La vera casa infestata che ispirò Cime Tempestose: c’erano mani fantasma e iscrizioni pagane

Approfondimenti su Cime Tempestose

