' E tu da che parte stai?' | 600 studenti al cinema tra legalità e scelte che segnano il futuro

Unisciti a 600 studenti in un viaggio al cinema dedicato a esplorare le sfumature tra libertà e responsabilità. Attraverso questo evento, si intende stimolare i giovani a riflettere sulle proprie scelte, evidenziando come comportamenti apparentemente insignificanti possano avere ripercussioni profonde sul loro futuro e sulla società. Un'occasione per interrogarsi e scoprire da che parte si vuole stare.

Presentazione del progetto "E tu da che parte stai?" per la sensibilizzazione dei giovani sui reati minorili - Dove sei: Homepage > Lista notizie > Presentazione del progetto "E tu da che parte stai? cronacacomune.it

Solo i geni sapranno risolvere il calcolo alla lavagna

Pappardelle ai funghi vs Risotto ai funghi porcini! Forchettate avvolgenti o cucchiaiate cremose, stesso profumo di bosco, vibe diversissime. Tu da che parte stai Scrivilo nei commenti! - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.