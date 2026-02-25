Ci vengono portati via i diritti È un momento terribile quindi praticare l’amore è fondamentale Ormai aprirsi all’altro è diventato atto di coraggio | parla Leo Gassmann

Leo Gassmann torna per la terza volta al Festival di Sanremo con il brano “Naturale”. Il cantautore è portare stavolta di un messaggio a cui tiene molto: “Cantare l’amore oggi è fondamentale, è l’arma più potente che abbiamo in un momento terribile, come quello che siamo vivendo”. Il brano fa parte del nuovo disco “Vita Vera Paradiso”, in uscita il 10 aprile, che promette di essere “ottimista” tra sonorità country e riferimenti ai cantautori del passato. Mentre è previsto il tour nei club al via dal 4 maggio. Per la serata delle cover, Gassmann ha scelto di duettare con Aiello sul brano “Era già tutto previsto” di Riccardo Cocciante: “Giocheremo sulla sincerità e la trasparenza, – ha anticipato – perché in un mondo plastificato, l’autenticità è l’unica cosa che le macchine non possono replicare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

