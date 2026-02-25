chi potrebbe salire tommaso paradiso e chi invece scendere arisa

S tasera, sempre dalle 20.40 su Rai 1, prenderà il via la seconda serata del Festival di Sanremo 2026. Dopo l’esibizione ieri dei 30 Big in gara, questa sera saliranno sul palco 15 cantanti che verranno votati dai telespettatori con il Televoto (50%) e dalla Giuria delle Radio (50%). Ditonellapiaga irriverente a Sanremo 2026: t-shirt e gonna a ruota per il debutto X Leggi anche › Sanremo perde 3 milioni di spettatori: il calo di ascolti della prima serata del festival Ieri sera la Giuria della Stampa ha messo in top 5 (in ordine casuale): Ditonellapiaga, Fedez & Masini, Fulminacci, Arisa e Serena Brancale. I primi tre saliranno sul palco stasera mentre Arisa e Serena Brancale domani. Quale sarà dunque la possibile nuova top 5 di stasera? Sanremo 2026 pronostici: la possibile classifica finale della seconda serata. 🔗 Leggi su Iodonna.it

A Sanreo 2026 Tommaso Paradiso si distingue in Emporio Armani con un completo spezzato beige dalle proporzioni loose, lontano dai classici look scuri della serata. Giacca e camicia tono su tono, con la t-shirt bianca a spezzare, riscrivono l’eleganza masc - facebook.com facebook

#Sanremo, Tommaso #Paradiso: la prima volta. Sono molto emozionato #Sanremo2026 #tommasoparadiso x.com