«Ma l’anno prossimo lo fai ancora tu? Perché nel caso mi candido in gara». La battuta su Sanremo 2027 è partita con il sorriso sornione di Tiziano Ferro, ospite della prima serata del Festival di Sanremo, lasciando Carlo Conti un po' senza parole. Lui ha glissato, come si fa quando la risposta è più grande della domanda. Ma la questione rimane aperta: chi condurrà Sanremo 2027? Il toto-nomi è partito da settimane, e magari la risposta arriverà nei prossimi giorni. Nel frattempo, però, vale la pena guardare insieme cosa dicono i rumors e provare a fare qualche ipotesi. Diciamolo subito: il ritorno di Carlo Conti al Festival di Sanremo targato 2027 è poco probabile. Perché se è vero che Mamma Rai ama la stabilità, è altrettanto vero che la stabilità deve portare risultati. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Leggi anche:

“Grande Fratello Vip”, impazza il toto-nomi: chi condurrà il reality dopo Alfonso Signorini

Sanremo 2027, è già iniziato il toto-conduttore: Antonella Clerici in pole position

Carlo Conti su Sanremo 2027: Mai dire mai

Temi più discussi: Stefano De Martino conduttore di Sanremo 2027, trovato anche il nuovo direttore artistico; Stefano De Martino condurrà il Festival di Sanremo 2027; Sanremo 2027, Stefano De Martino prende il posto di Carlo Conti? In lizza anche Antonella Clerici; Stefano De Martino a Sanremo 2027: Fiorello incastra il dg Rai Roberto Sergio, ma lui smentisce: Nessun annuncio, gag incomprensibile.

Chi condurrà Sanremo dopo Carlo Conti? Il nome vi lascerà sbalorditi: non è Stefano De Martino!Quello di quest'anno pare che sarà l'ultimo Festival di Sanremo di Carlo Conti: chi condurrà nel 2027? Ecco il nome shock. donnapop.it

Chi conduce Sanremo 2027? La Rai avrebbe già il nome (e non si tratta di Stefano De Martino)Carlo Conti conferma l’addio al Festival dopo l’edizione 2026. In Rai si ragiona già su Sanremo 2027 e tra i nomi più forti per la conduzione emerge uno di una conduttrice amatissima, ecco di chi si t ... gay.it

Chi condurrà Sanremo il prossimo anno al posto di Carlo Conti I possibili conduttori in diretta a Non è la TV: https://fanpa.ge/5Hgol . - facebook.com facebook

Prima Domenica di Quaresima LASCIAMOCI CONDURRE Lunedì - Segui chi ti vuole bene; Martedì - Insieme è meglio che da soli; Mercoledì - E se ci provassi Giovedì - Fidati: non morde! Venerdì - Lascia fare: Gesù c'è; Sabato - Con Gesù avanti! #Andia x.com