Attaccanti consigliati al fanta | la divisione in fasce per la 27ª giornata

La scelta degli attaccanti per la 27ª giornata nasce dalla necessità di puntare su chi ha un calendario favorevole e una buona forma. La guida di oggi suddivide i giocatori in fasce, aiutando a decidere chi inserire e chi evitare. Tra le opzioni più interessanti ci sono alcuni nomi che stanno vivendo un momento positivo e sono pronti a fare la differenza. La decisione finale dipende da più fattori, ma le indicazioni possono facilitare la strategia.

La 27ª giornata di Serie A si aprirà venerdì 27 febbraio alle 20.45 con Parma-Cagliari e si chiuderà lunedì 2 marzo con Udinese-Fiorentina (20.45). Dopo la divisione in fasce dei centrocampisti e dei difensori, ecco la lista degli attaccanti da schierare - o non schierare - al fantacalcio in questo turno. La prima fascia è quella dei top da mettere sempre, nella seconda rientrano i calciatori da cui ci si può aspettare buoni voti e - all'occorrenza - bonus. Nella terza quelli che potrebbero strappare una sufficienza e magari riservare delle sorprese, pur partendo dietro nelle gerarchie. Infine, in quarta fascia, quelli che in questo turno potrebbero faticare di più, meglio evitare di schierarli dunque. 🔗 Leggi su Gazzetta.it Leggi anche: Attaccanti consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 14ª giornata Attaccanti consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 24ª giornataPer la 24ª giornata di campionato, gli appassionati di fantacalcio trovano una guida chiara sugli attaccanti da schierare o evitare. GUIDA COMPLETA SQUADRA per SQUADRA | Consigli Asta Fantacalcio 2025/26 Temi più discussi: Attaccanti consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 26ª giornata; Chi schierare in attacco alla 26a giornata al fantacalcio: la divisione fascia per fascia; Tre attaccanti da schierare al fantacalcio nella 26ª giornata; Fantacalcio, 26^ giornata: gli attaccanti da schierare. Attaccanti consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 26ª giornataDai top player ai giocatori da evitare in questo turno di campionato: ecco la guida completa per l'attacco ... msn.com Centrocampisti consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 26ª giornataDai top player ai giocatori da evitare in questo turno di campionato: ecco la guida completa per il centrocampo ... msn.com FANTACALCIO - Gli attaccanti consigliati per la 26ª giornata a cura di Fabrizio Cocchiarone #LBDV - facebook.com facebook