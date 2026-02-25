Cento bambini in scena per raccontare bonifiche e scariolanti | H2O di Beppe Aurilia

Questo venerdì, 27 febbraio, sarà il Teatro Rasi a ospitare il nuovo lavoro del regista Beppe Aurilia, che porta in scena il progetto “H2O”, uno spettacolo corale dedicato alla storia e al valore dell’acqua, interpretato da cento bambini della scuola elementare Valgimigli di Mezzano. L’appuntamento si inserisce all’interno di una più ampia rassegna teatrale che punta a coniugare formazione, memoria storica e sensibilizzazione ambientale. Lo spettacolo attraversa i secoli, partendo dagli antichi Egizi e dall’Impero Romano, per arrivare fino alle grandi opere di bonifica che hanno trasformato la Romagna. Al centro della narrazione, il lavoro degli scariolanti, i braccianti che tra il quindicesimo e il ventesimo secolo costruirono chilometri di argini e canali trasportando terra argillosa con le loro carriole di legno. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

