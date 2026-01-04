Beppe Frattaroli | un 2026 tra musica pensiero e scena

Nel 2026, Beppe Frattaroli, musicista abruzzese con radici nella scena romana, si prepara ad affrontare un nuovo anno ricco di impegni nel campo della musica, del pensiero e della scena culturale. Con un percorso che unisce sensibilità artistica e riflessione, prosegue il suo cammino, offrendo un contributo autentico e costante alla scena musicale e culturale italiana.

