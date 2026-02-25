Milano, 25 febbraio 2026 – Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha fatto tappa oggi a Milano, alla Questura, per “incontrare i dirigenti” e “rinnovare ancora una volta il mio apprezzamento e la mia gratitudine per il lavoro che svolgono anche in contesti difficili. Per professionalità, equilibrio, senso dello Stato e competenza, le donne e gli uomini in divisa rappresentano un patrimonio prezioso della Repubblica. Un patrimonio che non può essere oscurato da comportamenti individuali, per quanto gravi e inaccettabili". Un gesto di vicinanza che arriva a due giorni dal fermo di Carmelo Cinturrino, l’assistente capo del commissariato Mecenate che ha ucciso con un colpo di pistola, il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo, Abderrahim Mansouri, mettendo in piedi poi una messinscena per suffragare l’ipotesi di legittima difesa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Caso Cinturrino, Piantedosi in Questura a Milano: “Episodio gravissimo ma che non può intaccare una storia di dedizione”

