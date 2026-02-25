Rogoredo Piantedosi | L' episodio non può intaccare la storia delle forze di polizia | Pisani | Via la divisa a Cinturrino va destituito subito

"L'episodio accaduto a Rogoredo, per quanto gravissimo, non può intaccare una lunga storia di dedizione, disciplina e servizio che caratterizza le nostre forze di polizia". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a Milano dove ha incontrato i dirigenti della Questura. Il ministro ha sottolineato che "per professionalità, equilibrio, senso dello Stato e competenza, le donne e gli uomini in divisa rappresentano un patrimonio prezioso della Repubblica, che non può essere oscurato da comportamenti individuali, per quanto gravi e inaccettabili". "Auspico - ha aggiunto il ministro - che nel dibattito pubblico ci si soffermi sulla condanna di chi si è macchiato di quelle condotte e sull'apprezzamento nei confronti dei magistrati e dei poliziotti che in tempi brevi hanno accertato la verità, senza indulgere in inopportune strumentalizzazioni". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

