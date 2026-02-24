Paolini grida contro Carlo Conti in diretta TV VIDEO | tensione al Tg1 prima del Festival La replica ironica del conduttore

Gabriele Paolini ha interrotto il Tg1 con un gesto vistoso poco prima dell’inizio del Festival di Sanremo 2026, protestando contro Carlo Conti. La sua presenza ha creato tensione in studio, attirando l’attenzione dei presenti e dei telespettatori. Conti ha risposto con un sorriso ironico, senza perdere la calma. La scena si è conclusa con l’intervento rapido del personale di sicurezza. Il fatto ha suscitato molte reazioni sui social.

Pochi minuti prima dell'inizio del Festival di Sanremo 2026, durante il Tg1, c'è stata un'irruzione del noto "disturbatore" Gabriele Paolini. Nel corso di un collegamento in diretta da Palazzo Chigi, mentre parlava l'inviato Francesco Maesano, si è sentita una voce fuori campo gridare: "Carlo Conti bisessuale, Paolini dice Carlo Conti bisessuale", riconducibile proprio a Paolini.