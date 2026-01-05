Italia orrore in stazione | capotreno ucciso a coltellate Assassino in fuga

Nella sera di ieri, una stazione italiana è stata teatro di un grave episodio: un capotreno è stato ucciso a coltellate, mentre l’autore dell’aggressione è attualmente in fuga. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto, ancora senza arresti. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i dipendenti e la comunità locale, che si interroga sulle modalità e le motivazioni di questo tragico fatto.

L'oscurità invernale era appena calata, portando con sé quel freddo pungente che penetra nelle ossa durante i turni più lunghi. Tra il rumore metallico dei binari in lontananza e il soffio dei motori accesi, un uomo stava semplicemente concludendo la sua giornata di lavoro, muovendosi tra ombre familiari e percorsi ripetuti mille volte. Nulla avrebbe lasciato presagire che in quel luogo protetto, lontano dagli occhi della folla, il destino lo stesse aspettando sotto forma di una lama invisibile nel buio. Un incontro improvviso, poche parole o forse nessuna, e poi il silenzio spezzato solo dal rumore dei passi di qualcuno in fuga.

Capotreno di Trenitalia ucciso a coltellate vicino alla stazione di Bologna - Sul luogo del delitto sono intervenuti la polizia ferroviaria, la squadra mobile della polizia di Bologna, il medico legale e la polizia scientifica, che ... tg.la7.it

Bologna, capotreno ucciso nei pressi della stazione: l'assassino è in fuga - Tragedia nei pressi della stazione a Bologna: capotreno di 34 anni ucciso mentre si dirigeva al parcheggio dipendenti. notizie.it

