Cantoro svela i segreti delle canzoni che hanno fatto storia

Il musicista Silvio Maria Cantoro a Casa Sanremo con il suo libro Storie di Musica e intagli di Parole. Venerdì 27 febbraio 2026, il Palafiori di Sanremo si prepara ad accogliere un evento speciale: la presentazione del libro Storie di Musica e intagli di Parole di Silvio Maria Cantoro. Il bassista salentino, noto per la sua collaborazione quindicennale con l’Orchestra Popolare La Notte della Taranta, porterà al pubblico un viaggio unico attraverso le storie che hanno ispirato alcune delle più grandi canzoni della musica italiana e internazionale. L’evento si inserisce nella rassegna Casa Sanremo Writers, un salotto culturale in collaborazione con Rai libri, dove si intrecciano i fili dello spettacolo, della musica, del cinema, della letteratura e del turismo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

