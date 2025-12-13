Palestra Cagliari una big di Serie A piomba sul rossoblù! Fabrizio Romano svela | Due club hanno già fatto delle chiamate…

Una grande squadra di Serie A si interessa al Cagliari, suscitando entusiasmo tra i tifosi rossoblù. Fabrizio Romano ha rivelato che due club hanno già contattato il calciatore, segnando un possibile colpo di mercato. La situazione si fa calda e apre nuovi scenari per il futuro della squadra sarda.

Palestra Cagliari, una big piomba sul calciatore! Fabrizio Romano: «Due club hanno già fatto delle chiamate.». I dettagli Marco Palestra sta vivendo un momento di forma straordinario, tanto da attirare l’attenzione di diversi top club italiani, tra cui Juventus e Roma. L’esterno di proprietà dell’Atalanta sta trovando continuità e minuti preziosi nel Cagliari di Fabio . Calcionews24.com Cagliari, tutti pazzi per Palestra: Juventus e Inter si sono mosse per l’esterno - Un'eventuale permanenza a Cagliari, alla scadenza del prestito dall'Atalanta a giugno, si fa sempre più complicata ... cagliaripad.it

Atalanta Cagliari, riflettori su Marco Palestra: il terzino che incanta la Serie A - Atalanta Cagliari, tutti gli occhi su Palestra: il terzino che domina la Serie A e di cui tutte le big parlano. calcionews24.com

L'Inter ha messo gli occhi su Palestra. L'esterno del Cagliari piace tantissimo in casa nerazzurra ma la pista è complicata. Palestra è di proprietà dell'Atalanta, che chiede almeno 40 milioni di euro @SkySport x.com

