Palestra Cagliari una big di Serie A piomba sul rossoblù! Fabrizio Romano svela | Due club hanno già fatto delle chiamate…

13 dic 2025

Una grande squadra di Serie A si interessa al Cagliari, suscitando entusiasmo tra i tifosi rossoblù. Fabrizio Romano ha rivelato che due club hanno già contattato il calciatore, segnando un possibile colpo di mercato. La situazione si fa calda e apre nuovi scenari per il futuro della squadra sarda.

Palestra Cagliari, una big piomba sul calciatore! Fabrizio Romano: «Due club hanno già fatto delle chiamate.». I dettagli Marco Palestra sta vivendo un momento di forma straordinario, tanto da attirare l’attenzione di diversi top club italiani, tra cui Juventus e Roma. L’esterno di proprietà dell’Atalanta sta trovando continuità e minuti preziosi nel Cagliari di Fabio . Calcionews24.com

