Cantanti e calcio a Sanremo 2026 | tutte le squadre del cuore dei protagonisti

Il Festival di Sanremo non è soltanto il tempio della canzone italiana. Sul palco del Teatro Ariston, insieme a melodie e classifiche, sfilano anche passioni calcistiche radicate e dichiarate. L’edizione 2026, diretta da Carlo Conti, si trasforma così in un vero e proprio derby a distanza. Fiorentina, il fortino viola A guidare la pattuglia della. Potrebbe interessarti:. Dove vedere Zlatan, streaming gratis e diretta TV Netflix o Sky? Film completo Zlatan Ibrahimovic. Dove vedere Un mondo sotto social, streaming gratis Netflix o Prime Video? Film completo. Dove vedere Manchester City – Inter, streaming gratis OGGI LIVE e diretta TV. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche:

Sanremo 2026: i cantanti rivelano le loro squadre del cuore

Sanremo 2026: vestiti, stilisti e tutte le informazioni sui look dei protagonisti del Festival

Temi più discussi: Renga interista, Pausini e Fedez milanisti e tanto Napoli: per chi tifano i protagonisti di Sanremo; Sanremo, che squadra tifano i cantanti in gara e gli ospiti? Da Carlo Conti a Laura Pausini e Arisa; Festival di Sanremo 2026, il programma: cantanti e ospiti in scaletta, serata per serata; Che musica per le Azzurre! Baby K e Sarah Toscano si esibiranno nell’intervallo dei match con Svezia e Danimarca.

Festival di Sanremo 2026 e squadre di calcio: per chi tifano cantanti, co-conduttori, conduttori e ospiti del FestivalSanremo 2026: per chi tifano cantanti, co-conduttori e ospiti? Tutte le squadre del cuore dei protagonisti del Festival, da Napoli a Juventus ... tag24.it

Eddie Brock gioca a calcio a SanremoEddie Brock, il cantante romano protagonista sul palco di Sanremo, ha organizzato una partita di calcio dove ha sfidato sul campo giornalisti e influencer la mattina dopo il suo debutto sul palco dell ... romatoday.it

Impressionante. Il pugile Dario Morello - compagno di Serena Brancale - è stato invitato a giocare nella nazionale di calcio dei cantanti. Il gioco di gambe è buono: il mio consiglio è quello di passare al pallone ed estinguere i mutui. Con il pugilato italiano ci im - facebook.com facebook

Sanremo 2026, dai cantanti ai conduttori, passando per gli ospiti: per quale squadra tifano tutti i protagonisti del Festival x.com