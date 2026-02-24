Sanremo 2026 | vestiti stilisti e tutte le informazioni sui look dei protagonisti del Festival

Sanremo 2026 si prepara a partire, con l’attenzione puntata sui look dei protagonisti e gli stilisti coinvolti. La scelta di abiti eleganti e look di tendenza riflette le ultime novità nel mondo della moda. Le sfilate di alta moda sono state fondamentali per definire le scelte di scena di cantanti e presentatori. Le anticipazioni sui vestiti più attesi si moltiplicano sui social e tra gli appassionati. La prima serata si avvicina, e l’attesa cresce.

Sanremo 2026, ci siamo: la diretta televisiva più attesa della tradizione mediatica italiana sta per iniziare. Oggi, martedì 24 febbraio, parte la prima serata del 76esimo Festival, nuovo avvio della consuetudine nazionalpopolare che puntuale si propone come centro gravitazionale di un interesse collettivo dove le orecchie si drizzano sì alle canzoni, ma pure lo sguardo diventa più che mai esigente. Dagli abiti sgargianti agli smoking morigerati, dai gioielli vistosi alle scarpe ricercate, l'occhio esamina tutto, nemmeno una minuzia che prometta spettacolo sfugge al radar della curiosità che ispira meme e commenti, fomenta le discussioni social e le chat sui gruppi WhatsApp. 🔗 Leggi su Today.it

Sanremo 2026, ecco i protagonisti del Festival. Ospiti e co conduttori: tutte le FOTOIl Festival di Sanremo 2026 si avvicina e porta con sé un cast ricco di ospiti e co-conduttori.

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia l’incontro dei protagonisti del Festival con il Presidente Mattarella (e non era mai successo in 76 anni)Questa mattina Carlo Conti ha annunciato che per la prima volta in 76 anni il Festival di Sanremo vedrà protagonisti e Presidente Mattarella incontrarsi di persona.

