Canja debutta con il singolo Floor | Tra Percussioni e Rinascita

Il batterista e musicista italiano Andrea Cangianiello, in arte 'Canja', annuncia l'uscita del suo singolo d'esordio Floor, in uscita il 19 febbraio 2026, in coincidenza con la Luna Crescente, simbolo di crescita, illuminazione e trasformazione. Un capolavoro acustico che espande i confini della musica tribale e percussiva, il singolo apre il cammino verso Yelè, l'album d'esordio atteso entro la fine del 2026. Floor è più di una canzone: è un viaggio dalla lotta alla rinascita. Il titolo, inteso come "terra", riflette il punto zero e l'origine di una rinascita radicale personale. "Rappresenta la fase critica che ha segnato l'inizio della mia traiettoria autentica. Essermi trovato intrappolato in un contesto ostile, come una caduta in un'infinità di rovi, ha rappresentato il culmine della sfida personale. È stato in quel momento di assoluta vulnerabilità, che ho identificato la via d'uscita: un flebile, remoto spiraglio di luce.

