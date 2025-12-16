Lo sapevi già io non ho deciso niente sei una bugiarda Non te lo permetto sei un falso | ancora scintille tra Valeria Marini e Pierluigi Diaco

Nella puntata di BellaMa, si è riaccesa la polemica tra Valeria Marini e Pierluigi Diaco, proseguendo un confronto già acceso in precedenza. Tra scontri verbali e tensioni, i due protagonisti hanno continuato a scambiarsi accuse e diffidenze, mantenendo alta l’attenzione del pubblico. Ecco un riassunto degli ultimi sviluppi di questa querelle.

Iniziamo facendo un riassunto della puntata precedente, nel senso di querelle tra Valeria Marini e Pierluigi Diaco durante il programma condotto da quest’ultimo, BellaMa. “ Lunedì prossimo sarà l’ultima puntata de La posta del cuore di Valeria “, ha detto all’improvviso Diaco ai telespettatori la settimana scorsa. E Marini: “Lo hai deciso tu. La vedrete sui miei social. Io sono una persona sincera e dico quello che penso. Mi seguirete sui social e poi farò un’altra cosa”. Allora Diaco: “Valeria il nostro rapporto contrattuale era finito. Non vorrei fare polemica in un giorno come questo, è inelegante. Ilfattoquotidiano.it

