Nella puntata di BellaMa, si è riaccesa la polemica tra Valeria Marini e Pierluigi Diaco, proseguendo un confronto già acceso in precedenza. Tra scontri verbali e tensioni, i due protagonisti hanno continuato a scambiarsi accuse e diffidenze, mantenendo alta l’attenzione del pubblico. Ecco un riassunto degli ultimi sviluppi di questa querelle.

© Ilfattoquotidiano.it - “Lo sapevi già, io non ho deciso niente, sei una bugiarda”, “Non te lo permetto, sei un falso”: ancora scintille tra Valeria Marini e Pierluigi Diaco

Iniziamo facendo un riassunto della puntata precedente, nel senso di querelle tra Valeria Marini e Pierluigi Diaco durante il programma condotto da quest’ultimo, BellaMa. “ Lunedì prossimo sarà l’ultima puntata de La posta del cuore di Valeria “, ha detto all’improvviso Diaco ai telespettatori la settimana scorsa. E Marini: “Lo hai deciso tu. La vedrete sui miei social. Io sono una persona sincera e dico quello che penso. Mi seguirete sui social e poi farò un’altra cosa”. Allora Diaco: “Valeria il nostro rapporto contrattuale era finito. Non vorrei fare polemica in un giorno come questo, è inelegante. Ilfattoquotidiano.it

La rabbia dell’ex moglie: "Non sapevo dei soldi. Io non ho fatto nulla". Striscione in tribunale - Katiuscia Carrone è arrivata presto al palazzo di giustizia e ha incontrato il cognato che avrebbe avanzato dubbi su un suo coinvolgimento. lanazione.it

"Il pubblico merita la verità visto che hai montato una polemica inutile. Lo sapevi già, questo non è il modo corretto di lavorare. Io non ho deciso niente, sei una bugiarda", Lite in diretta a BellaMa’ tra Valeria Marini e Pierluigi Diaco dopo quanto accaduto nell’ul - facebook.com facebook