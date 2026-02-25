Calci pugni e spray urticante per rubare i caschi delle moto | due 17enni in ospedale

Curno. Episodio di violenza martedì sera, intorno alle 20, nelle vicinanze del nuovo Cinema Notorious. Una guardia di Sorveglianza Italiana che prestava servizio in zona è stata avvicinata da una donna che segnalava un’aggressione in corso sul retro della struttura. Una volta raggiunto il posto, l’addetto alla sicurezza ha notato quattro individui che stavano aggredendo due ragazzi con calci e pugni. Secondo quanto riferito, durante l’azione sarebbe stato utilizzato anche dello spray urticante. Alla vista della guardia, gli aggressori si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce. L’intervento ha permesso di interrompere l’aggressione e prestare immediato soccorso ai due giovani, entrambi 17enni. Sono stati immediatamente allertati i carabinieri e il personale sanitario. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

