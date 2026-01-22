Spray al peperoncino e calci e pugni per rubare un borsello | due arresti

Due giovani sono stati arrestati dai Carabinieri di Verbania con l’accusa di aver commesso una rapina aggravata, causando anche lesioni personali. I militari hanno fermato i sospetti, ritenuti responsabili di aver utilizzato spray al peperoncino e di aver aggredito con calci e pugni per rubare un borsello. L’intervento ha portato all’arresto dei due soggetti, che ora sono a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L'episodio a Verbania. I due si erano avvicinati alla vittima con la scusa di una sigaretta I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Verbania hanno arrestato due giovani, di 20 e 25 anni, ritenuti responsabili di rapina aggravata, lesioni personali e porto abusivo di armi. L’episodio è avvenuto nella serata di martedì 20 gennaio, a Verbania nel parco adiacente la chiesa di Madonna di Campagna: un 24enne è stato aggredito e rapinato del borsello. Un passante, che ha assistito alla scena, ha immediatamente segnalato l’episodio alla centrale operativa del comando provinciale che ha allertato le pattuglie in circuito.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Rapina con spray al peperoncino, calci e pugni: giovanissimo arrestatoUn 18enne genovese è stato arrestato e portato in carcere con l’accusa di aver commesso una violenta rapina nel centro storico lo scorso ottobre.

