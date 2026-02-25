Bufera sul post di Giani tifoso viola Conti | Pensiero fiorentinocentrico

Eugenio Giani ha pubblicato un post sui social subito dopo il derby con il Pisa, attribuendo grande importanza alla vittoria della Fiorentina e minimizzando il ruolo degli avversari. La sua foto mostra i giocatori viola festeggiare, mentre il commento elogia il successo del team toscano e riconosce il Pisa solo come sfondo. La scelta di parole ha suscitato reazioni e discussioni tra tifosi e opinione pubblica, portando a un acceso dibattito sulle dichiarazioni del presidente regionale.

Poco dopo il triplice fischio nel derby con il Pisa, il presidene della Regione, Eugenio Giani, ha postato sulla sua pagina Facebook una foto che ritrae l’esultanza dei giocatori della Fiorentina e celebrato il successo viola relegando i nerazzurri a un ruolo di comparsa o poco più: "Onore al Pisa per aver combattuto fino all’ultimo", ha scritto il governatore. "Fiorentina-Pisa 1-0. Una grande Fiorentina, una partita al cardiopalma. Un derby sentito - è il testo affidato ai social - combattuto e giocato con intensità. Tre punti che fanno morale e classifica, in una partita che aveva il sapore della rivalità toscana e dell’orgoglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

“Le battute di Pucci diventate virali sembrano solo insulti da bar. Non c’è nulla di artistico ma è stato il suo pensiero politico a scatenare la bufera. Meloni? Ha scritto un post che richiede mezzo minuto”: così Osho-Federico PalmaroliOsho-Federico Palmaroli, noto per aver commentato le battute di Pucci diventate virali, sostiene che quelle frasi sembrino più insulti da bar che espressioni artistiche, e attribuisce la bufera alla sua posizione politica piuttosto che al contenuto stesso.

"Landini col portafoglio pieno". Bufera sul post di Pasqualino: "Incita all’odio verso il sindacato"Un post su Facebook ha suscitato polemiche a Pisa, dove il segretario della Lega, Giovanni Pasqualino, ha criticato Maurizio Landini, leader della Cgil, definendolo “il sindacalista con il portafoglio pieno più inutile”.

