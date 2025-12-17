Brescia | mostra Scrittrici ritratte
La Galleria dell’Incisione presenta Scrittrici ritratte, una mostra collettiva che indaga le figure di importanti autrici della letteratura attraverso lo sguardo di artisti contemporanei e storici.Il progetto accosta fotografie, illustrazioni e disegni in un dialogo visivo che attraversa decenni. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Leggi anche: Il Concerto zingaresco. Cipper in mostra a Brescia
Leggi anche: Brescia: mostra collettiva "indirizzo inesistente"
La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.
UD una foto di Giulia Cavaglia senza mutande fa arrabbiare Maria De Filippi
A Brescia nel 2025 la prima mostra antologica italiana di Joel Meyerowitz | Giornale di Brescia - facebook.com facebook
In mostra a Brescia gli orrori della Palestina disegnati dai bambini x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.