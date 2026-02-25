Botte all’uomo in carrozzina Voci sulla morte ma è vivo E ora la Mobile lo sentirà

Un uomo in carrozzina è stato aggredito con un martello da un assistente, causando preoccupazione per la sua possibile morte, poi smentita. La vicenda si è diffusa tra i residenti del boschetto di Rogoredo, alimentando voci di un possibile decesso. Tuttavia, l’uomo è vivo e ora la polizia lo interrogherà per chiarire cosa sia realmente accaduto. La vicenda rimane sotto osservazione.

La notizia ha iniziato a diffondersi nei giorni scorsi tra i fantasmi del boschetto di Rogoredo. Le voci parlavano di un uomo in carrozzina pestato con un martello dall’assistente capo Carmelo Cinturrino, ricoverato in ospedale e in seguito deceduto per alcune complicazioni non legate ai colpi ricevuti. Una ricostruzione estremamente allarmante, che però si è rivelata errata. Le verifiche del Giorno hanno appurato che quell’uomo, un cinquantenne originario dell’Est Europa, non è morto. E ora gli investigatori della Squadra mobile, guidati dal dirigente Alfonso Iadevaia e dal funzionario Francesco Giustolisi, lo stanno cercando per raccogliere la sua testimonianza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

