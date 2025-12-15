Nuova BMW Z4 | torna con look da Neue Klasse?

La nuova BMW Z4 potrebbe rinnovarsi adottando il design della Neue Klasse, caratterizzato da linee futuristiche, minimalismo e tecnologia elettrica. Questa evoluzione cambierebbe radicalmente l’aspetto del classico roadster, pur mantenendo lo spirito sportivo e il carattere di una due posti scoperta. Un’anticipazione del futuro di BMW nel segmento delle vetture sportive elettriche.

Ciao! Se immaginiamo una BMW Z4 che “torna” con il design della Neue Klasse — cioè lo stile futuristico, minimale e totalmente elettrico che BMW sta già introducendo nei suoi nuovi modelli — il risultato sarebbe molto diverso dall’attuale roadster a motore termico, pur mantenendo lo spirito sportivo di una due posti scoperta. Ecco come potrebbe essere: 1. Linee pulite e moderne. Lo stile Neue Klasse punta a superfici più semplici e pulite, riducendo gli elementi superflui per dare un look più elegante e “monolitico”. Su una Z4, questo potrebbe tradursi in: un frontale più basso e largo, con gruppi ottici sottili e collegati tra loro da elementi luminosi continui. Ilgiornaledigitale.it

