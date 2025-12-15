Nuova BMW Z4 | torna con look da Neue Klasse?
La nuova BMW Z4 potrebbe rinnovarsi adottando il design della Neue Klasse, caratterizzato da linee futuristiche, minimalismo e tecnologia elettrica. Questa evoluzione cambierebbe radicalmente l’aspetto del classico roadster, pur mantenendo lo spirito sportivo e il carattere di una due posti scoperta. Un’anticipazione del futuro di BMW nel segmento delle vetture sportive elettriche.
Ciao! Se immaginiamo una BMW Z4 che “torna” con il design della Neue Klasse — cioè lo stile futuristico, minimale e totalmente elettrico che BMW sta già introducendo nei suoi nuovi modelli — il risultato sarebbe molto diverso dall’attuale roadster a motore termico, pur mantenendo lo spirito sportivo di una due posti scoperta. Ecco come potrebbe essere: 1. Linee pulite e moderne. Lo stile Neue Klasse punta a superfici più semplici e pulite, riducendo gli elementi superflui per dare un look più elegante e “monolitico”. Su una Z4, questo potrebbe tradursi in: un frontale più basso e largo, con gruppi ottici sottili e collegati tra loro da elementi luminosi continui. Ilgiornaledigitale.it
NEW 2026 BMW Z4 First Look - And It's Stunning!
BMW Z4: Roadster sportiva dal carattere forte - La nuova BMW Z4, ormai prossima alla commercializzazione, prevista per il mese di marzo 2013, si presenta con una serie di innovazioni nel campo della propulsione e nella gamma di equipaggiamenti che ... motorionline.com
Tutte le roadster BMW, dalla 315/1 alla Z4 Final Edition – una storia lunga quasi un secolo - La produzione della BMW Z4 terminerà a breve con l’allestimento speciale Final Edition. msn.com
La Calabria torna protagonista su Rai 1 con una nuova puntata di Linea Verde, in onda domenica 14 dicembre alle 12:20, dedicata alla scoperta della storia, delle tradizioni e delle tipicità della provincia di Catanzaro, nell'ambito della convenzione tra Rai com - facebook.com facebook