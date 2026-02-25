Bivaccavano nelle colonie abbandonate usando impianti elettrici stufe e fornelli | denunciate otto persone

Degrado e bivacchi nelle ex colonie. Nell’ambito dei controlli effettuati all’interno delle colonie in disuso presenti a Milano Marittima, i Carabinieri della stazione di Milano Marittima, con il supporto del personale del Nucleo Cinofili di Bologna, hanno denunciato otto persone di origini straniere per invasione di terreni o edifici e furto di energia elettrica. In particolare, nel corso dei controlli è emerso che i denunciati domiciliavano abusivamente da diverso tempo all’interno delle strutture, collegando agli impianti elettrici stufe e fornelli. La situazione, oltre a creare precarie condizioni igienico sanitarie e di degrado, era potenzialmente rischiosa per la presenza di fiamme vive e collegamenti elettrici non sicuri che avrebbero potuto innescare incendi. Una volta identificati e fotosegnalati si è proceduto alla verifica della regolarità della loro posizione sul territorio nazionale mediante accertamenti tramite l’Ufficio Immigrazione della Questura di Ravenna. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

