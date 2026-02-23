L’Ue vara la lista dei Paesi sicuri svolta autoritaria destinata a far esplodere il conflitto tra esecutivo e giudiziario in tutta Europa Ecco perché

L’Unione Europea ha approvato una lista di Paesi considerati sicuri, una decisione che ha scatenato polemiche e tensioni tra i diversi poteri dello Stato. Questa mossa, vista come autoritaria, rischia di intensificare i conflitti tra esecutivo e giudiziario in tutta Europa. In Italia, la misura ha già suscitato forti reazioni, soprattutto sul tema dei rimpatri dei richiedenti asilo. La questione rimane aperta e provoca divisioni tra le istituzioni.

Una ratifica destinata a far deflagrare in tutta Europa lo scontro tra potere esecutivo e giudiziario che sta incendiando l’Italia dall’avvento del governo Meloni circa il rimpatrio dei richiedenti asilo. È quella siglata ieri dal Consiglio Ue su proposta della Commissione (i regolamenti inizieranno ad applicarsi il 12 giugno 2026 ), che ha approvato in via definitiva la lista dei primi “ Paesi sicuri ”: Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Kosovo, Marocco e Tunisia (ai quali si aggiungono quelli candidati all’adesione all’Ue, salvo alcune eccezioni). Il concetto dei “Paesi terzi sicuri”, l’escamotage per spedire i migranti fuori dall’Ue. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

