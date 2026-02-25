Bettoschi Tutela diritti animali in commissione vigilanza | tutti i suoi dubbi sulla gestione dei canili in Abruzzo

Il presidente dell'associazione sarà audito, come lui stesso fa sapere, e in quella sede farà presente tutte le criticità che avrebbe riscontrato nella gestione a causa del "disinteresse" di Regione e Asl Si parlerà della gestione dei canili abruzzesi nella commissione Vigilanza della Regione convocata dal presidente Sandro Mariani. Tra gli interventi previsto anche quello di Gabriele Bettoschi, presidente dell’associazione Tutela diritti animali Ets-Arci, secondo cui farebbe acqua da tutte le parti e ben poco, negli anni, si sarebbe fatto per far fronte al problema del randagismo e a suo parere ci sarebbero precise responsabilità di Asl e Regione con quest’ultima che avrebbe dimostrato “disinteresse verso la problematica del benessere animale”. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Argomenti discussi: Gestione dei canili in Abruzzo, in Commissione Vigilanza approda Bettoschi; Settimana politica all'Emiciclo, la variante al piano paesistico di Giulianova in Commissione Territorio.

