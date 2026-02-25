Benvenuti all’Inferno | Milan la nuova quarta maglia 2025-2026 di PUMA con Slam Jam

Il Milan ha presentato ufficialmente la sua nuova quarta maglia per la stagione 2025-2026, realizzata da PUMA con la collaborazione di Slam Jam. La maglia, già indossata durante la partita contro il Parma, si distingue per un design audace e dettagli originali. La scelta di utilizzare materiali innovativi e colori vivaci mira a valorizzare il look della squadra. La presentazione ha suscitato subito interesse tra i tifosi e gli appassionati di calcio.

© Pianetamilan.it - “Benvenuti all’Inferno”: Milan, la nuova quarta maglia 2025-2026 di PUMA con Slam Jam

(fonte: acmilan.com) "AC Milan e PUMA lanciano il Fourth Kit del Club per la stagione 202526, creato in collaborazione con Slam Jam, brand simbolo della cultura contemporanea italiana. Il kit è stato indossato dai giocatori per la prima volta domenica 22 febbraio nella sfida di campionato contro il Parma. Reinterpretata in chiave contemporanea, l'identità rossonera prende forma in una collezione che mette i tifosi al centro e celebra il Club, una volta di più, come icona culturale di respiro internazionale. Pensato per accendere l'entusiasmo dentro e fuori dal campo, il Fourth Kit trae ispirazione dalla passione dei suoi sostenitori e dalla visione di Herbert Kilpin.