Bayer Leverkusen – Olympiacos 0-0 2-0 complessivo | pareggio senza reti sufficiente per la progressione agli ottavi

Il Bayer Leverkusen ha ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League grazie al successo per 2-0 nella gara di andata, nonostante un pareggio 0-0 nel ritorno contro l’Olympiacos. La squadra tedesca ha mantenuto la porta inviolata, assicurandosi il passaggio del turno senza segnare nel secondo incontro. L’assenza di reti nel match di ritorno ha deciso la qualificazione, che permette alla squadra di affrontare ora una tra Bayern Monaco e Arsenal.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Il Bayer Leverkusen affronterà il Bayern Monaco o l’Arsenal negli ottavi di finale di Champions League dopo aver pareggiato 0-0 contro l’Olympiacos nel ritorno degli spareggi. Il Leverkusen era già in vantaggio di due gol dopo la vittoria in Grecia e, nonostante abbia creato una serie di occasioni, non è riuscito a migliorare il proprio margine di vittoria complessiva. Fresco della doppietta dell’andata, Patrik Schick si è presentato con due gloriose opportunità nella fase iniziale, la prima di testa a lato su cross di Alejandro Grimaldo prima di non riuscire a trovare la connessione giusta con un pallonetto su Konstantinos Tzolakis. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Pronostico Bayer Leverkusen-Olympiacos: notte pirotecnica alla BayArenaIl Bayer Leverkusen ha deciso di puntare tutto sulla partita contro l'Olympiacos, disputata martedì sera alla BayArena.

Olympiacos-Bayer Leverkusen in streaming gratis? Dove vedere i playoff di ChampionsOlympiacos ha affrontato il Bayer Leverkusen in un match decisivo dei playoff di Champions, a causa della qualificazione in bilico.

Temi più discussi: Bayer Leverkusen Olympiacos, formazioni ufficiali e risultato in diretta live; Pronostico Bayer Leverkusen-Olympiacos: analisi e probabili formazioni 24/02/2026 Champions League; Anteprima Olympiacos - Leverkusen, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni; Bayer Leverkusen-Olympiakos 0-0: risultato finale e highlights.

Il Bayer resiste e passa agli ottavi di Champions League: finisce 0-0 con l'OlympiacosUn pareggio a reti bianche basta al Bayer Leverkusen per passare agli ottavi di finale di Champions. Nonostante una prova generosa, l'Olympiacos. tuttomercatoweb.com

L'Olympiacos non punge: lo 0-0 sorride al Bayer Leverkusen, i tedeschi superano i playoffÈ un primo tempo decisamente equilibrato quello tra Bayer Leverkusen ed Olympiacos. La squadra tedesca ha la prima occasione del match al minuto 4, quando Hofmman calcia forse dal limite, costringendo ... fantacalcio.it

#Champions, #Newcastle e #BayerLeverkusen agli ottavi. In gol anche Tonali x.com

La Juventus piomba su Ernest Poku Stando a quanto riportato da Tuttosport, emissari bianconeri hanno seguito il playoff di Champions tra l’Olympiacos e il Bayer Leverkusen per visionare il giovane talento Sulle tracce del classe 2004 ci sarebbe anche il facebook